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17:09, 31 июля 2026 (обновлено: 17:20, 31 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о миллионных потерях ВСУ

ТАСС: Украинская армия могла потерять до 3 миллионов военных за время СВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская армия могла потерять до 3 миллионов военных за время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 миллион человек и сегодня составляет до 3 миллионов человек, включая тяжелораненых», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести Зеленский не раскрыл.

После этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что если слова президента являются правдой, то Украина потеряла по два человека из каждого населенного пункта. После этого журналисты показали видео из города Гайсин с населением 23 тысячи человек, где целая улица заставлена мемориальными стелами.

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