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18:06, 31 июля 2026 (обновлено: 18:12, 31 июля 2026)Экономика

Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды

Депутат Разворотнева: В России могут ограничить срок отключения горячей воды до 14 дней
Виктория Клабукова
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России могут регламентировать сроки отключения горячей воды. О соответствующей инициативе пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Депутат выступила с предложением ограничить сроки отключения горячей воды летом хотя бы до рекомендаций СанПиН. Сейчас же из-за отсутствия четко прописанных норм у коммунальщиков, по словам Разворотневой, нет стимула завершать ремонтные работы вовремя.

В Роспотребнадзоре отметили, что новая редакция санитарных правил уже подготовлена, в частности, в них прописано, что период отключения систем горячего водоснабжения не должен превышать 14 суток. Это касается работ на внутридомовых инженерных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также профилактических испытаний источников тепловой энергии, тепловых сетей, тепловых энергоустановок и объектов систем горячего водоснабжения. При этом вносить изменения в действующее законодательство в ведомстве считают нецелесообразным, объясняя это тем, что вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения согласуется с местными органами власти.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если из крана течет ржавая вода. В таком случае жильцам советуют составить акт и написать жалобу в жилищную инспекцию. При появлении ржавой воды важно зафиксировать проблему, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу.

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