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18:35, 13 июля 2026Экономика

Россиянам назвали способ борьбы с ржавой водой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: В борьбе с ржавой водой поможет жалоба
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянам, которые столкнулись с проблемой ржавой воды в кране, стоит составить акт и написать жалобу в жилищную инспекцию. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Появление такой воды — нарушение прав жильцов как потребителей, поскольку, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, холодная и горячая вода должна строго соответствовать требованиям санитарных норм. Не допускаются любые отклонения по составу и свойствам, включая цвет, мутность и наличие примесей, указал специалист.

При появлении ржавой воды важно зафиксировать проблему через звонок в аварийно-диспетчерскую службу. Важно спросить и записать номер заявки, время ее принятия, а также фамилию диспетчера. Управляющая компания (УК) обязана прислать сотрудника для проверки не позднее чем через два часа с момента обращения, если не было обговорено другое время.

После представитель УК должен составить акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Если инженер не пришел, жилец может самостоятельно подготовить такой документ и направить обращение в жилищную инспекцию.

Ранее жильцы премиального жилого комплекса Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве пожаловались на ржавую воду из-под крана, крыс на детской площадке и тараканов на парковке.

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