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19:40, 3 августа 2026Экономика

Власти опровергли массовую рассылку уведомлений о проверках бизнеса

Роспотребнадзор назвал фейком массовые уведомления предпринимателей о проверках
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Массовая рассылка уведомлений о внеплановых проверках бизнеса и необходимости оплатить почтовые услуги является фейком и не связана с действиями официальных органов власти. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

По его словам, в официальных сопроводительных письмах ведомства указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя, но требования об оплате каких-либо услуг отсутствуют.

Также официальные уведомления всегда дублируются в личном кабинете на портале Госуслуг, и если их там нет, то к информации о мероприятиях надо отнестись с подозрением.

Между тем в письмах, которые приходят на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности, говорится о внеплановой проверке в рамках 294-ФЗ и необходимости перейти по ссылке для оплаты. «Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в июле сводный индекс деловой среды, рассчитываемый с помощью опроса Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), опустился на 1,4 пункта, до минимальных за последний год 42,4 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о том, что у компаний преобладают оптимистичные настроения, и наоборот.

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