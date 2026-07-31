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15:44, 31 июля 2026 (обновлено: 15:53, 31 июля 2026)Экономика

Российские промышленники и предприниматели укрепились в пессимизме

Индекс деловой среды от РСПП опустился до минимальных за последний год 42,4 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В июле сводный индекс деловой среды, рассчитываемый с помощью опроса Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), опустился на 1,4 пункта, до минимальных за последний год 42,4 пункта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В такого рода индексах значение ниже 50 пунктов свидетельствует о том, что в целом у компаний преобладают пессимистичные настроения, а обратный результат говорит об улучшении прогнозов.

Показатель личных оценок бизнеса упал на 2,7 пункта, до 31,1 пункта, а хуже всего динамика выглядела в логистике — снижение на 3,8 пункта, до 44 пунктов. Индекс рынка производимой продукции сократился на 2,5 пункта, до 44 пунктов.

В РСПП отмечают, что общее ухудшение настроений за месяц связано с дефицитом горючего и усложнением логистических цепочек, ростом закупочных цен, неплатежами контрагентов, падением спроса, нехваткой оборотных средств и в целом исчерпанием ресурсов для ускорения производства.

На снижение его объемов пошли 14 процентов участников опроса, почти 13 процентов пожаловались на то, что им пришлось сократить инвестиционные программы или отложить их реализацию. Каждый десятый респондент рассказал, что не может достать для производства новое оборудование и технологии.

В июне сводный индекс деловой среды по сравнению с маем опустился на 1,3 пункта. Тогда на результат серьезно повлияло замедление снижения ключевой ставки Центробанка.

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