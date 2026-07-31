Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 31 июля 2026 (обновлено: 16:50, 31 июля 2026)Экономика

Инвесторы ринулись распродавать акции Apple

Акции Apple подешевели почти на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Акции самой дорогой компании Apple резко дешевеют после публикации слабого прогноза по выручке на третий квартал, на который, как ожидается, придется старт продаж новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Прогноз предполагает рост выручки на 9-11, а не на 12 процентов, как полагали аналитики.

Не обратив внимания на сообщение о рекордной квартальной выручке и прибыли, превзошедших оценки Уолл-стрит, инвесторы ринулись избавляться от бумаг Apple, которые дешевеют к моменту написания материала почти на 10 процентов, до 301 доллара за штуку.

Компания продолжает испытывать проблемы из-за дефицита чипов памяти, стремлением справиться с которым она уже объяснила значительное повышение цен на ряд выпускаемых устройств, среди которых ноутбуки, планшеты и устройства для дома.

Также Apple решила начать сдавать в аренду айфоны и другие свои популярные устройства, позиционируя этот новый для себя способ заработка как возможность снизить размер платежей для потребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Синоптик оценил вероятность резкого похолодания в Москве
    В России объяснили отказ Трампа в передаче Зеленскому 300 ракет Patriot к зиме
    Средний сын Бекхэма снялся в рекламе популярного бренда
    В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию
    Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
    Названы идеальные блюда для людей с высокой температурой
    Россия ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok