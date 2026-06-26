Повысившая цены Apple упала со второго места в списке самых дорогих компаний

Google вышла на второе место в списке самых дорогих компаний мира, обойдя Apple

Apple опустилась со второго места на третье в списке самых дорогий компаний мира после падения стоимости акций более чем на 6 процентов (лидерство она утратила в ноябре 2024 года). Об этом свидетельствуют данные TradingView.

После того, как Apple объявила о значительном повышении цен на ряд выпускаемых популярных устройств, среди которых ноутбуки, планшеты и устройства для дома, бумаги компании начали дешеветь, что позволило Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») обойти ее по капитализации по итогам торгов 25 июня.

Акции Google также снизились, но потеряли только 0,83 процента, в результате чего ее капитализация составила 4,16 триллиона долларов, а у Apple — 4,04 триллиона. Лидирует по-прежнему Nvidia, чьи активы оцениваются в 4,74 триллиона долларов.

Стоит отметить, что акции 12 лидеров списка накануне подешевели. Падение котировок Apple на фоне ее заявления о дефиците чипов памяти вызвало обвал и на азиатских рынках, который связывают с продолжающейся масштабной переоценкой котировок производителей полупроводников, связанных с сектором ИИ.