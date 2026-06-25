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16:37, 25 июня 2026Экономика

Apple объяснила повышение цен на планшеты и ноутбуки

Apple объяснила повышение цен высокими расходами на ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Повышение цен на ряд производимых Apple популярных устройств призвано компенсировать рост издержек, который вызван беспрецедентным дефицитом чипов памяти и накопителей, связанным с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на заявление производителя айфонов сообщает Bloomberg.

Как следует из объяснений второй по стоимости компании в мире, на 150-300 долларов вырастут цены на компьютеры, планшеты и устройства для дома, а именно MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro. Также с 129 до 199 долларов подорожает телеприставка Apple TV. При этом отмечается, что цены на iPhone не повышены.

В Apple с 1 сентября сменится гендиректор. Уход возглавлявшего компанию в течение 15 лет Тима Кука эксперты связывают прежде всего с отсутствием успехов в сфере ИИ, где заметно отставание даже от китайских конкурентов. Его сменщика Джона Тернуса, который ранее отвечал за разработку аппаратного обеспечения в качестве главного инженера, на этом фоне называют «человеком, разбирающимся в новых технологиях и понимающим, как их внедрять».

Тернус, как пишут журналисты, столкнется на новом месте с «кризисом поставок памяти», из-за которого, в частности, уже задерживается выпуск таких важных релизов, как, например, обновленный компьютер Mac Studio. Кук ранее отмечал, что проблемы в этой сфере затронули в большей степени компьютерное производство, нежели выпуск смартфонов компании.

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