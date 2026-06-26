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13:10, 26 июня 2026Экономика

Повышение цен на продукцию Apple вызвало панику на азиатских рынках

Bloomberg: Обвал котировок повысившей цены Apple привел к паническим распродажам в Азии
Дмитрий Воронин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Резкое падение котировок Apple, последовавшее за объявлением компании о повышении цен на ряд ее популярных устройств, привело к паническим распродажам на азиатских фондовых рынках из-за опасений инвесторов по поводу ситуации, связанной с дефицитом стремительно дорожающих чипов памяти, которой производитель айфонов и объяснил рост цен. Об этом пишет Bloomberg.

Решение Apple «стало одним из наиболее явных признаков того, что способность отрасли диктовать цены может обернуться снижением спроса в будущем, что спровоцировало масштабную переоценку акций производителей полупроводников, связанных с сектором ИИ», говорится в публикации.

Бумаги Apple начали снижаться с начала торгов 25 июня и в итоге подешевели более чем на 6 процентов. Вслед за этим котировки южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronic в моменте падали более чем на 10 процентов. Резко снижались и другие лидеры ИИ-отрасли региона — ведущие индексы Китая, Японии и Южной Кореи опустились на 2,26, 4,15 и 5,81 процента соответственно.

Волатильность рынка сейчас крайне высока. Так, акции того же производителя чипов SK Hynix буквально за день до этого подорожали более чем на 13 процентов после объявления о его планах выйти на американскую биржу, разместив бумаги на 29 миллиардов долларов.

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