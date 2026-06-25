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17:23, 25 июня 2026Экономика

Акции поднявшей цены Apple резко подешевели

Акции Apple подешевели на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom  

Акции компании Apple, поднявшей цены на ряд своих популярных устройств, резко подешевели на старте торгов 25 июня. К моменту написания материала котировки снижались на 4,69 процента, до 279,34 доллара, а в моменте падение достигало 5 процентов.

Вторая по стоимости компания мира объяснила значительное подорожание компьютеров, планшетов и устройств для дома необходимостью компенсировать рост издержек, вызванный беспрецедентным дефицитом чипов памяти и накопителей, который, в свою очередь, связан с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта.

По данным СМИ, цена на топовые iPhone может вырасти за 10 лет вдвое, хотя анонсированное подорожание техники из-за ИИ смартфоны не затронет.

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