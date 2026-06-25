iPhone подорожает в два раза

Wccftech: Стоимость флагмана Apple iPhone выросла на 60 % с 2016 года

Корпорация Apple может почти в два раза поднять цены на топовые iPhone по сравнению с ценами 2016 года. Об этом сообщает издание Wccftech.

Редактор медиа Рохаил Салим рассказал об отчетах инсайдеров, согласно которым самый доступный топовый iPhone 18 Pro Max будет стоить 1399 долларов (105 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 17 Pro Max стоит минимум 1099 долларов (83 тысячи рублей).

Также Салим напомнил, что флагманский iPhone 7 Plus в 2016 году стоил 749 долларов (56 тысяч рублей). Таким образом, за 10 лет Apple подняла цены на топовые смартфоны на 60 процентов. При этом конкретно в США инфляция с 2016 года составила всего 37 процентов. «В связи с этим трудно испытывать какую-либо симпатию к Apple», — заметил автор.

В материале говорится, что в этом году средняя стоимость продажи iPhone может еще вырасти — в том числе из-за выхода очень дорогого складного устройства. По оценке JP Morgan, этот показатель увеличится с 987 долларов (74 тысячи рублей) до 1084 долларов (82 тысячи рублей). «Так что в следующий раз, когда кто-то скажет "бедная Apple", просто покажите им эти факты», — заключил журналист.

Ранее стало известно, что стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке снова упала. В конце июня флагман стал доступен на российском рынке за 90 тысяч рублей.