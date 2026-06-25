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13:57, 25 июня 2026Наука и техника

В России подешевел самый дорогой iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max подешевел в России до 90 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке снова упала. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

17 Pro Max является самым продвинутым и дорогим смартфоном Apple. К концу июня стоимость аппарата в онлайн-магазинах снизилась до 90 тысяч рублей. На маркетплейсах девайс стоит немного дороже — от 97 до 112 тысяч рублей. Журналисты медиа объяснили, что цена в таких местах выше из-за пошлин и комиссий.

Для сравнения, в начале месяца флагман оценивали минимум в 92,5 тыс. рублей. Весной iPhone 17 Pro Max можно было приобрести за 105 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 17 Pro Max вышел осенью 2025 года с новым дизайном и алюминиевым корпусом. Аппарат имеет 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц и пиковой яркостью 3000 нит. Телефон оснащен передовым процессором A19 Pro, он имеет 12 гигабайт оперативной и минимум 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели девайса размещена тройная камера с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Устройство получило аккумулятор емкостью до 5000 миллиампер-часов.

В начале лета стало известно, что в России рекордно подешевел стартовый смартфон линейки Apple iPhone 17. Стоимость аппарата снизилась до 55 тысяч рублей.

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