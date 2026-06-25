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13:50, 25 июня 2026Экономика

Акции корейского конкурента Samsung взлетели

Акции корейского производителя чипов SK Hynix подорожали за день на 13 %
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Акции корейского производителя чипов SK Hynix резко подорожали после объявления о его планах выйти на американскую биржу, разместив бумаги на 29 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Предстоящее размещение акций станет одним из крупнейших в истории, войдя в топ-3 и уступая по масштабу только недавнему IPO SpaceX Илона Маска. Компания ожидает, что торги американскими депозитарными расписками начнутся 10 июля, и намерена направить вырученные средства на расширение производственных мощностей и закупку оборудования.

Продукция SK Hynix востребована в условиях бума искусственного интеллекта. Ее акции, взлетевшие 25 июня на 13,06 процента, за год подорожали более чем в девять раз, а капитализация компании, как и у ее главных конкурентов из Samsung, превысила триллион долларов.

Оба участника ИИ-революции входят в мировой топ-15 по стоимости, а Samsung на некоторое время оказывалась и в первой десятке.

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