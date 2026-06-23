Повышенный спрос на облигации SpaceX вернул ее акции к росту

Bloomberg: Первое размещение облигаций SpaceX пользуется повышенным спросом

На фоне высокого спроса на дебютные облигации SpaceX, который, по данным источников Bloomberg, составил около 89 миллиардов долларов (привлечь планируется 20-25 миллиардов), акции космической компании Илона Маска, растерявшие ко вторнику, 23 июня, почти весь ажиотажный рост первых дней после ее крупнейшего в истории IPO, вернулись к росту и вновь начали дорожать, прибавляя к моменту написания материала 6,72 процента, до 165 долларов за штуку.

Бумаги SpaceX, триумфальный выход которой на биржу сделал Маска первым в истории триллионером, подешевели за день на 10 процентов и на открытии торгов во вторник продолжали снижаться. В моменте они падали ниже 150 долларов, хотя на пике достигали 225 долларов.

Облигации инвестиционного класса, которые, как выяснилось, пользуются повышенным спросом, компания выпустила для финансирования масштабной кампании заимствований в рамках своих амбиций в области искусственного интеллекта, отмечает агентство, уточняя, что вырученные средства пойдут на рефинансирование временного промежуточного кредита и финансирование других корпоративных расходов.

Ранее стало известно, что SpaceX реализовала опцион на приобретение за 60 миллиардов долларов Anysphere — разработчика ИИ-приложения для программистов Cursor. Маск до этого обязался закрыть сделку в течение 2026 года. В противном случае покупателю пришлось бы выплатить крупнейшую в истории неустойку в 10 миллиардов долларов.