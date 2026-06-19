Акции SpaceX за два дня растеряли половину ажиотажного роста

Акции SpaceX подешевели на фоне спада ажиотажа, связанного с выходом на биржу

Акции SpaceX значительно подешевели за два дня на фоне спада ажиотажа, связанного с выходом на биржу этой космической компании ставшего первым в истории триллионером Илона Маска. Бумаги в моменте растеряли примерно половину от стремительного роста первых трех дней торгов, когда с 135 долларов за штуку их стоимость подскакивала более чем до 225 долларов.

После ралли, последовавшего за крупнейшим в истории IPO (первичным публичным размещением акций на фондовом рынке) SpaceX ненадолго врывалась в четверку самых дорогих компаний в мире, обойдя Amazon и Microsoft, однако 17 июня ее котировки стали падать.

В ходе торгов накануне стоимость акции, доходившая в течение дня почти до 172 долларов, снизилась в итоге на 3,56 процента, до 185 долларов.

«Учитывая масштаб IPO и высокие показатели на начальном этапе, определенная фиксация прибыли неудивительна», — приводит Reuters комментарий аналитикаIPOX Schuster Кэт Лю.

Ранее инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», рассказал, что не стал вкладываться в акции компании Маска, а также усомнился в их достигавшей почти трех триллионов долларов капитализации. Эксперт уточнил, что не имеет отношения «ни к краткосрочным, ни к долгосрочным инвестициям» в SpaceX, подчеркнув, что речь идет о «нишевой телекоммуникационной компании, генерирующей менее 20 миллиардов долларов годового дохода».