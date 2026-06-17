Известный инвестор усомнился в стоимости резко подорожавшей компании Маска

Инвестор Бьюрри не стал вкладываться в акции SpaceX

Инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», рассказал, что не стал вкладываться в резко подорожавшие после рекордного IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке) акции космической компании Илона Маска SpaceX и сомневается в их достигавшей почти трех триллионов долларов капитализации. Об этом сообщает CNBC.

Бьюрри заявил, что избежал соблазна сделать ставку против SpaceX, решив, что такие опционы обойдутся слишком дорого, и теперь не имеет отношения «ни к краткосрочным, ни к долгосрочным инвестициям» в компанию, вызвавшую на рынках мощнейший ажиотаж.

Говоря о резком подорожании SpaceX, инвестор обратил внимание на то, что она стоит больше, чем многие устоявшиеся предприятия и состояния, включая, например, Berkshire Hathaway легендарного Уоррена Баффетта, которая «была превзойдена в 2,5 раза всего за три дня», хотя «кропотливо собиралась» в течение двух столетий. Сам Баффет в мае подчеркивал, что рынки сейчас похожи на казино, а инвесторы еще никогда не были настроены «настолько по-лудомански».

По словам Бьюрри, в случае со SpaceX речь идет о «по сути, небольшой космической компании, нишевой телекоммуникационной компании, генерирующей менее 20 миллиардов долларов годового дохода».

Спустя несколько дней после триумфального выхода SpaceX на биржу, сделавшего Маска первым в истории триллионером, компания ворвалась в четверку самых дорогих в мире, обойдя Amazon и Microsoft. Стоимость акций после размещения по 135 долларов за штуку превышала 16 июня 222 доллара, но затем скорректировалась, прибавив в рамках торгового дня 4,83 процента, до 201,8 доллара.