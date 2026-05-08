13:52, 8 мая 2026Экономика

Настроения на американском фондовом рынке назвали маниакальными

Bloomberg: Резкий рост рынка США довел инвесторов до «маниакальных» настроений
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Резкий рост американского фондового рынка, наблюдаемый в апреле-мае, способствовал выходу настроений инвесторов на «маниакальный» уровень. Об этом со ссылкой на данные аналитиков своей количественной модели Bloomberg Intelligence пишет агентство Bloomberg.

«Модель отслеживает шесть компонентов, и три из них привели к этому уровню: спреды высокодоходных корпоративных облигаций, низкая волатильность и парные корреляции», — говорится в публикации. По словам ее авторов, признаки перегрева настроений указывают на то, что рост может если не прекратится, то существенно замедлиться.

Отмечается, что нынешняя ситуация отличается от прошлых подобных пиков в апреле 2009-го и 2020-го годов тем, что тогда рынок подскакивал с кризисных минимумов, а сейчас рост фиксируется с достаточно высокой базы. К нему привели надежды на ослабление напряженности между США и Ираном, а также резкий рывок корпоративных прибылей, в том числе связанных с сектором ИИ.

ОАЭ объявили о скором выходе из ОПЕК. Как это скажется на ценах на нефть и при чем тут Трамп?
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана.Избежит ли человечество глобального голода?
Индекс S&P 500, включающий котировки 500 крупнейших по капитализации американских компаний, к середине апреля превысил отметку 7000 пунктов, подскочив с 30 марта на 11 процентов. 6 мая S&P 500 вырос уже до 7365,12 пункта, обновив исторический максимум.

В начале мая гендиректор инвестхолдинга Berkshire Hathaway Грег Абель заявил на годовом собрании акционеров, что Berkshire не будет «заниматься ИИ ради ИИ». Его предшественник на этом посту, легендарный инвестор Уоррен Баффет, в свою очередь, подчеркнул, что рынки сейчас похожи на казино, а инвесторы еще никогда не были настроены «настолько по-лудомански». Как уточнял цитировавший их CNBC, компания продолжает воздерживаться от новых крупных покупок, поскольку считает стоимость бумаг слишком высокой.

