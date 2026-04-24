11:56, 24 апреля 2026Экономика

Акции американского производителя чипов взлетели до максимума с 2000 года

Акции Intel подорожали почти на 23 % на фоне роста выручки
Дмитрий Воронин

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Акции одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel резко подорожали на премаркете, понимаясь к моменту написания материала на 22,75 процента, до 81,97 доллара за штуку. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как пишет «Интерфакс», взлет стоимости бумаг до максимума с 2000 года связан с реакцией рынка на превысивший ожидания рост выручки американского производителя чипов. В январе-марте показатель вырос год к году на 7 процентов, до 13,6 миллиарда долларов, хотя прогноз составлял 12,4 миллиарда. На апрель-июнь показатель прогнозируется в отчетности в пределах 13,8-14,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что прибыль Intel без учета разовых факторов выросла в минувшем квартале до 29 центов на акцию, хотя аналитики полагали, что она будет нулевой. Одним из драйверов продолжающегося роста стоимости бумаг называют инвестиции в искусственный интеллект, остающийся важным фактором восходящей динамики американского фондового рынка.

Акции Intel стали дорожать прошлым летом, после того как стало известно о подготовке ее сделки с американскими властями. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с «высокоуважаемым генеральным директором Лип-Бу Таном», которого он до этого призывал уйти в отставку, о передаче государству 10 процентов акций компании. «США не заплатили ничего за эти акции, и акции сейчас оцениваются примерно в 11 миллиардов долларов», — отмечал глава Соединенных Штатов.

