16:25, 7 августа 2025Экономика

Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

Анатолий Акулов (редактор)
Лип Бу Тан

Лип Бу Тан. Фото: Laure Andrillon / Reuters

Глава одного из крупнейших в мире производителей чипов — технологической корпорации Intel — Лип-Бу Тан должен немедленно подать в отставку из-за конфликта интересов на фоне подозрений в связях топ-менеджера с Китаем. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее с подобного рода обвинениями в адрес Тана выступил сенатор-республиканец Том Коттон. Он выразил обеспокоенность по поводу возможных связях топ-менеджера с влиятельными китайскими компаниями, что с учетом затяжной «войны и чипов» между США и КНР является недопустимым и угрожает национальным американским интересам.

Трамп счел подобного рода подозрения весомой предпосылкой для ухода Тана с поста гендиректора корпорации, которую тот возглавил в марте 2025 года. Другого решения возникшей проблемы, кроме как отставки руководителя Intel, глава Белого дома не видит. «Генеральный директор Intel находится в состоянии глубокого конфликта и должен немедленно уйти в отставку», — резюмировал президент США.

