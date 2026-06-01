Украинские бойцы забили тревогу из-за тактики двойных ударов ВС России

Боец ВСУ Мучной: ВС РФ у Александровки применяет тактику двойных ударов, усложняя движение

Украинские военные бьют тревогу на александровском направлении фронта, где для них остается напряженная ситуация. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мучной рассказал о тактике ВС России, которая максимально усложняет любое движение на поле боя, его слова приводит Telegram-канал «Зеркало недели».

«Зафиксировано поражение нашей бронированной техники, при этом враг активно использует оптоволоконные FPV-дроны, которые все чаще появляются на этом направлении», — предупредил украинский военнослужащий.

По его словам, после первого попадания военнослужащие ВС РФ наносят повторные удары для гарантированного уничтожения цели, либо поражения личного состава, который пытается эвакуироваться.

«Это свидетельствует о том, что враг усиливает разведку и пытается максимально усложнить любое движение в данном секторе фронта», — заключил Мучной.

Ранее «кротовые лабиринты» ВСУ на запорожском направлении взлетели на воздух из-за сильного взрыва и попали на видео. Российские бойцы в ходе штурма применили тактику направленной детонации.