Банда мигрантов в Европе похитила и насиловала туристку в течение трех дней

Банда мигрантов в Риме похитила и насиловала туристку из Колумбии в течение трех дней

Банда мигрантов в Европе похитила, пленила и насиловала туристку из Колумбии в течение трех дней. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным издания, 9 мая 32-летняя девушка, имя которой не раскрывается, приехала в столицу Италии Рим и отправилась ужинать в одиночестве в ресторан недалеко от вокзала Термини. На улице на нее напал злоумышленник, который бросил ее в фургон и отвез на окраину города — в здание, где проживало около 22 нелегальных мигрантов. Там туристку накачали наркотиками и заставили пережить групповое изнасилование.

Мужчины отобрали у своей жертвы мобильный телефон и бумажник и неоднократно угрожали ей расправой. Через три дня девушке удалось сбежать. Проезжавший мимо водитель обнаружил ее лежащей на тротуаре полуобнаженной. Он срочно отвез колумбийку в ближайшую больницу. Врачи определили, что она получила травмы в результате изнасилования, и вызвали полицию.

Оперативная группа начала расследование для поиска преступников. В ходе рейда в здании, где держали в сексуальном рабстве колумбийку, задержали нелегальных мигрантов, пятерых из которых она опознала. Сайдыхана Ламина, Карамбу Кантеха, Харуна Траоре, Исибора Уиздома и Пола Нвабуэзе обвинили в групповом изнасиловании, совершенном с отягчающими обстоятельствами. Полиция также расследует причастность к этому извращенному преступлению как минимум трех других лиц.

