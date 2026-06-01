10:11, 1 июня 2026

Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Москву, восхитилась городом. Своими впечатлениями она поделилась в социальной сети X.

Журналистка опубликовала фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя. По ее словам, ожидания от города не совпали с реальностью и Москва оказалась невероятно красивым местом. Оуэнс также заявила, что западные СМИ искажают образ российской столицы и связала это с аллегорией пещеры Платона. «Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают (западные) СМИ», — заключила она.

Ранее китайский пианист Ни Ченьчже назвал Москву культурным и технологичным городом. Он признался, что особенно его поразило метро.

