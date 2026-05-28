14:01, 28 мая 2026Экономика

Китайский пианист назвал главные достоинства Москвы

Китайский пианист Ни Ченьчже восхитился московским метро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Китайский пианист Ни Ченьчже, переехавший в Россию, восхитился Москвой. О своих впечатлениях от столицы он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант отметил, что имеет необычный взгляд на город. «Мне очень нравится атмосфера Москвы. Кроме того, я увлекаюсь темой транспорта, и, честно говоря, московское метро меня по-настоящему восхищает. Нигде в мире я не видел ничего подобного. Вообще Москва, на мой взгляд, — это не только культурный, но еще и очень технологичный современный город», — заявил он.

Ни Ченьчже стал победителем Второго международного конкурса русской фортепианной музыки. В течение восьми лет он занимается у заслуженного артиста РФ Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Юрия Богданова. Чтобы получить возможность поступить на бюджет в РАМ имени Гнесиных, музыкант сдал ЕГЭ. Он набрал максимальный балл по математике, а также по 70 баллов за экзамены по русскому языку и географии.

Французский журналист и историк Лоран Браяр поделился своим мнением о Москве. По его словам, российская столица является невероятным городом, который впечатляет масштабом и современностью.

