Ставший фигурантом уголовного дела российский мэр не пришел в суд

В Уфе мэр Мавлиев не пришел на заседание суда по своей жалобе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не пришел на суд по делу о принудительном заборе биоматериалов. Об этом пишет РИА Новости.

В Советском районном суде Уфы 28 мая рассматривается его жалоба. Мавлиев обжалует действия правоохранителей, которые, по его данным, дважды принудительно брали у него волосы и слюну. Первая такая жалоба уже была отклонена.

В зале присутствуют сторона защиты и представители СМИ, передает корреспондент агентства.

14 мая сообщалось, что Мавлиев, который вышел из СИЗО под домашний арест, находится в больнице в одиночной палате.