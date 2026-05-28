В российском городе умерла участница Великой Отечественной войны

В Смоленске на 102-м году жизни умерла участница Великой Отечественной войны Людмила Клещева. Об этом сообщил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

«Накануне своего 102-летия ушла из жизни Людмила Иосифовна Клещева — почетный гражданин города Смоленска, ветеран органов прокуратуры, участник Великой Отечественной войны», — написал он.

По его словам, Клещева больше 30 лет проработала в прокуратуре, где занимала должности от следователя до помощника прокурора Смоленской области. Ее награждали медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд».

Ранее на 106-м году умерла совершившая подвиг в битве за Москву участница Великой Отечественной войны Мария Барсученко. В 1941 году она открыла путь бронепоезду НКВД, который успел вовремя остановить танки немецко-фашистских войск, которые пытались прорваться к Дмитрову.