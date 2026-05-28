16:51, 28 мая 2026Экономика

Коммунальщики устроили нетрезвое шоу в российском городе

Жители Артема в Приморье пожаловались на нетрезвых коммунальщиков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom  

Жители города Артема Приморского края пожаловались на сотрудников коммунальной службы, приехавших на место аварии в нетрезвом виде. Об этом пишет «Подъем».

Инцидент произошел в начале мая. По словам горожан, приехавшие исправлять поломку сотрудники водоканала валялись на земле, сидели друг на друге и издавали нечленораздельные звуки. Видео попало в сеть. Жители предполагают, что рабочие находились под действием алкоголя.

В городской администрации и водоканале заявили, что жалоб на нетрезвых сотрудников не поступало. Последствия аварии были оперативно устранены. Однако руководству организации дали указание строже контролировать поведение рабочих.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники коммунальной службы спилили ветки деревьев без соблюдения техники безопасности. Несколько веток упали на припаркованные рядом автомобили.

