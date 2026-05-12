Коммунальщики спилили деревья на машины жителей российского города

20:44, 12 мая 2026

В Екатеринбурге коммунальщики спилили ветки деревьев на машины жителей
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото. Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сотрудники коммунальной службы спилили ветки деревьев без соблюдения техники безопасности. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Как сообщили очевидцы, рабочий с бензопилой трудился на высоте без страховки. Кроме того, несколько веток попали на припаркованные рядом автомобили жителей. Мимо неогороженной зоны работ также шли прохожие.

Ранее жителей Москвы предупредили о мошенниках, притворяющихся коммунальщиками. Злоумышленники обходят квартиры в праздничные дни и просят пустить внутрь под предлогом различных работ и проверок. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что настоящие работники коммунальных служб не посещают жильцов без предупреждения и в праздники.

