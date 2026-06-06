В Госдуме обратились к россиянам с одним связанным с БПЛА призывом

Депутат Колесник: Люди, которые снимают атаку беспилотников ВСУ, выдают данные противнику

Люди, которые снимают атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдают данные противнику, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что таким образом они подставляют тех, кто находится рядом.

«У нас снимают люди, тут же показывают локацию свою, по которой ведется атака. Все это снимается и выкладывается в интернет. Людей подставляют, которые рядом находятся. И данные выдают противнику, они же тоже смотрят в интернет наш. Там же тоже не дураки, извините, сидят, тут нельзя недооценивать противника. А люди снимают, тут же выкладывают в интернет. [Противник] привязывается к этому месту — углы атаки, курсовые углы, вход. Они тут же анализируют», — сказал Колесник.

Парламентарий напомнил, что на Украине за съемку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полагается статья и довольно серьезная.

«Не призываю всех сажать, но надо как-то объяснять людям. Я часто на эту тему высказываюсь, люди не понимают, мы очень мало этому уделяем внимания. Как ни странно, мы помогаем противнику волей-неволей, по дурости, по глупости. Вот дай Бог, чтобы не по злому умыслу. 100 раз, 1000 раз надо на эту тему поговорить, закодировать все съемки. У себя где-то снял, но ни в коем случае в моменте не выкладывать в интернет. Это же корректировка огня в чистом виде», — подчеркнул Колесник.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.