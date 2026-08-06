Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 6 августа 2026Мир

Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов

Трамп: США обладает огромными запасами боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты обладают огромными запасами боеприпасов. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке вооружения у Вашингтона.

«У США огромное количество запасов "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах», — подчеркнул политик.

Трамп также заявил, что тем, кто распространяет подобные «сливы информации», грозят тюремные сроки.

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство министру обороны Питу Хегсету в связи с дефицитом боеприпасов, который, по данным осведомленных источников, угрожает ограничить военные действия Вашингтона против Ирана. Американский лидер был уверен, что проблема с нехваткой вооружений уже решена.

До этого стало известно, что ежемесячный выпуск баллистических ракет в России значительно превышает совокупное производство американских противоракет для систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Власти российского региона объявили о самой массовой атаке ВСУ
    В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО
    Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов
    Новый министр обороны Британии дал обещание Украине
    В одной стране захотели связки России, Азербайджана и Армении
    ВС России ударили по скоплению наемников ВСУ в Харьковской области
    Генсек НАТО выступил с заявлением после ударов России по Киеву
    Тему применения ядерного оружия в Европе назвали рутиной
    В Германии назвали виновников дефицита энергоресурсов
    США нарастили обмен разведданными с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok