Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов

Трамп: США обладает огромными запасами боеприпасов

Соединенные Штаты обладают огромными запасами боеприпасов. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке вооружения у Вашингтона.

«У США огромное количество запасов "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах», — подчеркнул политик.

Трамп также заявил, что тем, кто распространяет подобные «сливы информации», грозят тюремные сроки.

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство министру обороны Питу Хегсету в связи с дефицитом боеприпасов, который, по данным осведомленных источников, угрожает ограничить военные действия Вашингтона против Ирана. Американский лидер был уверен, что проблема с нехваткой вооружений уже решена.

До этого стало известно, что ежемесячный выпуск баллистических ракет в России значительно превышает совокупное производство американских противоракет для систем Patriot.