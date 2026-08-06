Перевозка грузов по Черному морю взлетела в цене

«Ъ»: Стоимость перевозки грузов в Черном море из-за надбавок взлетела в два-три раза

За последние два дня сразу три оператора морских грузоперевозок ввели надбавки за военные риски (WRS) на направлении Турция — Новороссийск, что сделало стоимость фрахта в два-три раза выше обычного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, у Alpha Shipping надбавка в направлении Новороссийска составляет тысячу долларов на TEU (условная единица вместимости транспортных средств, равная стандартному 20-футовому контейнеру) и 500 долларов в обратном направлении.

Marmed Container Services запрашивает по тысяче долларов в каждую сторону, а M-Line — по 750 долларов. FESCO после затопления судна «Янина» в 130 милях от российского побережья приостановила прием заявок на отправку грузов через Черное море, а турецкая Ametist уведомила клиентов о развороте трех судов, работающих на этом направлении, на Санкт-Петербург.

Глава «Оптималог» Георгий Властопуло отметил, что в нормальных условиях стоимость фрахта в Черном море составляла 250-400 долларов за 20-футовый контейнер и до 900 долларов за 40-футовый. По его словам, через Новороссийск проходит до миллиона TEU в год, и теперь не до конца понятно, каким путем везти эти контейнеры. По всей видимости, грузы будут делить между собой Санкт-Петербург, Дальний Восток и сухопутные маршруты, в том числе через Иран.

Старший аналитик Центра ценовых индексов Роман Шагалов указал, что в основном придется перестраивать логистику поставок из Индии, для которых порт Новороссийска был основной конечной точкой. С другой стороны, отмечает источник издания на рынке перевозок в регионе, третий квартал для Черного моря — традиционно низкий период, поэтому проблемы окажутся меньше, чем могли бы возникнуть во втором или четвертом кварталах.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала, что под ударом находится вся скоропортящаяся продукция из Турции, а также поставки товаров из третьих стран, которые идут в основном через порты Черного моря. Сухопутные маршруты обходились дороже и в обычных условиях, а сейчас тарифы на них дополнительно увеличатся.