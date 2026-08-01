Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки дронов ВСУ

Судно «Янина» затонуло в Черном море из-за атаки морских дронов ВСУ

Торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — все 17 членов экипажа спасены. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В районе 22:00 два морских дрона ВСУ атаковали наше судно. Подчеркну — это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что произошедшее необходимо квалифицировать в качестве пиратства и морского разбоя.

Ранее ВСУ атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали.