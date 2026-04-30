18:06, 30 апреля 2026

Москвичей предупредили об опасных «коммунальщиках»

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жителям стоит опасаться мошенников, которые могут в праздничные дни прийти под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.

Замглавы мегаполиса отметил, что в майские праздники городские службы не обходят квартиры и не проводят плановые проверки.

«Необходимо помнить, что, если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что чаще всего злоумышленники выбирают своими жертвами пожилых людей. Аферисты предлагают им заменить счетчики, проверить газовые плиты или пытаются продать дорогостоящее оборудование, использовать которое может быть опасно.

«Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой в праздничные дни, то сто процентов это мошенники», — заключил Бирюков.

Ранее россиянам раскрыли схему мошенников со списанием долгов за коммунальные услуги.

