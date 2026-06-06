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07:36, 6 июня 2026Мир

В США сделали признание об Украине

Риттер: США разочарованы в Украине, которая делает все, чтобы продлить конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на УкраинеЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США разочарованы в Украине, которая делает все возможное для продолжения конфликта с Россией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации [президента США Дональда] Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения», — сказал он.

Эксперт также признал, что из-за этого Вашингтон больше не хочет слепо поддерживать Киев.

Ранее Риттер заявил, что европейские страны начнут добиваться завершения конфликта на Украине только в том случае, если сами заплатят за него серьезную цену. Эта цена будет «достаточно высокой, чтобы затронуть их национальные интересы», заключил он.

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