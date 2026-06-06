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03:17, 6 июня 2026Мир

В США захотели заставить Европу заплатить серьезную цену за Украину

Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда заплатит за этот конфликт серьезную цену
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европейские страны начнут добиваться завершения конфликта на Украине, если сами заплатят за него серьезную цену. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

По его словам, Европа активно вовлечена в украинский конфликт и является одной из сторон, стоящих за ним. «Способ сократить эту войну — заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», — считает Риттер.

Чтобы европейские страны начали стремиться к мирному урегулированию, они должны заплатить цену, которая будет «достаточно высокой, чтобы затронуть их национальные интересы», заключил он.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы.

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