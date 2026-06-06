Риттер: Европа захочет мира на Украине, когда заплатит за этот конфликт серьезную цену

Европейские страны начнут добиваться завершения конфликта на Украине, если сами заплатят за него серьезную цену. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

По его словам, Европа активно вовлечена в украинский конфликт и является одной из сторон, стоящих за ним. «Способ сократить эту войну — заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», — считает Риттер.

Чтобы европейские страны начали стремиться к мирному урегулированию, они должны заплатить цену, которая будет «достаточно высокой, чтобы затронуть их национальные интересы», заключил он.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы.