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13:37, 5 июня 2026Мир

В Европе призвали активнее участвовать в переговорах по Украине из-за Трампа

Премьер Чехии Бабиш: ЕС должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп отвлечен на другие вопросы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш агентству Bloomberg.

«В ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, у господина Трампа нет на это времени», — подчеркнул он.

По словам Андрея Бабиша, американский лидер сейчас занят решением конфликта с Ираном и, в частности, возобновлением судоходства по Ормузскому проливу. В этих условиях именно европейские страны должны активнее участвовать в переговорах для завершения украинского конфликта.

Ранее Андрей Бабиш назвал вероятного переговорщика от лица Евросоюза для контактов с Россией. По его мнению, им мог бы стать канцлер Германии Фридрих Мерц.

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