12:27, 21 апреля 2026Экономика

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с долгами по оплате ЖКХ

Депутат Свищев: Госпрограммы по автоматическому списанию долгов не существует
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России набирает популярность новая мошенническая схема со списанием коммунальных долгов. В чем она заключается, агентству РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

С жертвой связываются дистанционно, совершая звонок или отправляя сообщение. Представляясь сотрудником управляющей компании, махинатор предлагает полностью списать долги за ЖКУ по госпрограмме. Также аферисты могут использовать в качестве предлога возврат переплаты за отопление. Установив контакт с жертвой, мошенники просят перейти по определенной ссылке и ввести код из СМС. Однако вместо пополнения счета человек, наоборот, собственноручно отдает все свои деньги преступникам. В итоге мошенник получает доступ не только к банковским приложениям, но и к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

В России не существует никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов, предупреждает парламентарий. Любые операции с долгами, субсидиями и льготами плательщик обязан инициировать сам. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ), в отдел соцзащиты, в управляющую компанию или к юристам.

Другая обманная схема строится на перерасчете платежей за электроэнергию.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    Все новости
