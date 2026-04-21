Россиянам раскрыли новую схему мошенников с долгами по оплате ЖКХ

Депутат Свищев: Госпрограммы по автоматическому списанию долгов не существует

В России набирает популярность новая мошенническая схема со списанием коммунальных долгов. В чем она заключается, агентству РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

С жертвой связываются дистанционно, совершая звонок или отправляя сообщение. Представляясь сотрудником управляющей компании, махинатор предлагает полностью списать долги за ЖКУ по госпрограмме. Также аферисты могут использовать в качестве предлога возврат переплаты за отопление. Установив контакт с жертвой, мошенники просят перейти по определенной ссылке и ввести код из СМС. Однако вместо пополнения счета человек, наоборот, собственноручно отдает все свои деньги преступникам. В итоге мошенник получает доступ не только к банковским приложениям, но и к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

В России не существует никакой государственной программы по автоматическому списанию долгов, предупреждает парламентарий. Любые операции с долгами, субсидиями и льготами плательщик обязан инициировать сам. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ), в отдел соцзащиты, в управляющую компанию или к юристам.

Другая обманная схема строится на перерасчете платежей за электроэнергию.