Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 10 апреля 2026

Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

РИА: Мошенники начали предлагать россиянам пересчитать платежи за электричество
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Злоумышленники начали предлагать россиянам пересчитать платежи за электроэнергию. О новой схеме мошенничества сообщает РИА Новости.

«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по электроэнергии», — пишут аферисты потенциальным жертвам. Сразу же после получения такого сообщения злоумышленники предлагают «завершить работы по перерасчету коммунальных платежей».

Если у абонентов возникают вопросы или основания для уточнения начислений, мошенники просят их в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию. Эти данные носят личный характер и позволяют аферистам использовать их для преступлений.

Ранее россиян предупредили о волне афер с арендой жилья. По данным специалистов, анализ объявлений на крупнейших площадках для аренды показал, что до 9-11 процентов новых предложений в крупных городах могут иметь признаки мошенничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok