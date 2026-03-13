Реклама

Экономика
07:14, 13 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о волне мошенничества с арендой жилья

«Информзащита»: Мошенничество с арендой жилья выросла за год почти на треть
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За первые два месяца 2026 года количество мошеннических инцидентов, связанных с арендой и сдачей жилья, выросло на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предупредили россиян эксперты компании «Информзащита». Аналитикой они поделились с «Лентой.ру».

По данным специалистов, анализ объявлений на крупнейших площадках для аренды показал, что до 9-11 процентов новых предложений в крупных городах могут иметь признаки мошенничества. Отдельные категории объявлений, например, краткосрочная аренда в туристических районах, демонстрируют еще более высокий риск: доля подозрительных предложений достигает 15 процентов.

В условиях перегретого рынка арендаторы чаще принимают решения быстро, иногда не проверяя владельца жилья и юридический статус объекта, отмечают эксперты. Именно этот фактор стал одним из ключевых драйверов роста мошенничества, убеждены они.

Вторая причина, по мнению аналитиков, кроется в изменении тактики самих злоумышленников. Так, мошенники активно используют украденные фотографии реальных квартир, копируют объявления с других платформ и создают зеркальные профили арендодателей. В ряде случаев они формируют целую цепочку взаимодействия: потенциальному арендатору предоставляют сканы документов, фальшивые договоры и даже поддельные ссылки на сервисы бронирования. Анализ нескольких десятков инцидентов показал, что в 42 процентах случаев злоумышленники использовали заранее подготовленные шаблоны договоров аренды, внешне практически неотличимые от реальных.

Еще один фактор — распространение мессенджеров как основного канала переговоров, указывают эксперты. Перевод общения с площадки объявлений в закрытый чат снижает уровень модерации и лишает потенциальную жертву дополнительных механизмов проверки, подчеркивают они.

Онлайн-платформы аренды уже начали усиливать модерацию объявлений, однако этих мер недостаточно без цифровой грамотности арендаторов, считают специалисты. Практика показывает, что наиболее надежная стратегия включает несколько обязательных шагов: проверку истории профиля арендодателя на площадке, поиск дубликатов фотографий через обратный поиск изображений, а также личный осмотр объекта до передачи каких-либо средств. Дополнительным уровнем защиты становится использование официальных сервисов безопасной сделки, где деньги резервируются на платформе и перечисляются владельцу только после подтверждения факта аренды.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что одной из самых распространенных мошеннических схем стало предложение заменить домофон.

