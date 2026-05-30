19:48, 30 мая 2026

Су-57Э собрались производить в Индии

Андрей Ставицкий
Индия может запустить производство Су-57Э. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Россия предлагает организовать производство в Индии самолетов Су-57Э. Сейчас ведутся соответствующие консультации с партнерами», — рассказали в службе. Уточняется, что Россиия и Индии проводят консультации по этому вопросу.

В ФСВТС отметили, что за более чем 60-летнюю историю российско-индийского взаимодействия партнеры освоили производство широкой номенклатуры продукции военного назначения. Так, идет выпуск самолетов Су-30МКИ, танков Т-90С, автоматов АК-203, и Индия, по словам представителей организации, заинтересована в продолжении сотрудничества.

Су-57Э — разработанный компанией «Сухой» российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, современным бортовым оборудованием и радиопоглощающим покрытием.

В конце мая американское издание The National Interest (TNI) заявило, что двухместную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 могут получить Военно-воздушные силы (ВВС) Алжира. Так, Су-57 несколько раз замечали в небе над Алжиром.

