Новый глава Белгородской области поручил вернуть мобильный интернет

Новый губернатор Белгородской области Шуваев поручил вернуть мобильный интернет

Новый губернатор Белгородской области Александр Шуваев поручил возобновить работу мобильного интернета в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания Оперативного штаба.

«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», — сказал он.

Глава российского региона пообещал, что если включение интернета и уличного света не приведет к угрозам безопасности, то «это будет сделано».

Ранее Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки пострадал мирный житель, его доставили в больницу.