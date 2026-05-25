06:45, 25 мая 2026Россия

Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия атаки раскрыл оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«После первого обстрела нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — говорится в публикации. В Белгороде повреждены фасады двух административных зданий, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, посечены грузовой и легковой автомобили.

В результате атаки пострадал мирный житель, его доставили в больницу.

Ранее ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглась Ярославская область. В результате атаки пострадала женщина — она получила незначительное осколочное ранение.

