Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 25 мая 2026Мир

В Турции сделали заявление о переговорах по Украине

РИА Новости: Турция надеется на возобновление активных переговоров по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкара рассчитывает на то, что активный переговорный процесс по украинскому урегулированию возобновится. Об этом рассказал журналистам РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По информации агентства, Анкара будет внимательно следить за возможным визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. В свою очередь, турецкая сторона надеется, что контакты между Россией и Соединенными Штатами могут способствовать возобновлению более активного переговорного процесса по Украине, отметил собеседник.

Уточняется, что Турция продолжает поддерживать усилия, которые нацелены на завершение конфликта. Дипломаты считают важным сохранение каналов диалога между сторонами. Как подчеркнул источник, Анкара «выступает за устойчивое прекращение огня и продвижение переговоров, которые могли бы создать основу для долгосрочного урегулирования».

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время.

Позднее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают даты предстоящего визита представителей Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смертный приговор для Киева и показательный пример для Запада. Чего стоит ожидать Украине после удара возмездия?

    В США назвали самое опасное место на планете

    Мужчина встретил Иисуса во время комы

    Секс-символ 2000-х годов удивил неузнаваемой внешностью

    Парам подсказали мощный инструмент для улучшения сексуальных отношений

    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за его слов о России

    В Подмосковье пенсионерка лишилась жизни из-за шашлыка

    Раскрыты последствия ракетного обстрела российского города

    Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца

    Российский регион подвергся массированной атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok