В Турции сделали заявление о переговорах по Украине

РИА Новости: Турция надеется на возобновление активных переговоров по Украине

Анкара рассчитывает на то, что активный переговорный процесс по украинскому урегулированию возобновится. Об этом рассказал журналистам РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По информации агентства, Анкара будет внимательно следить за возможным визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. В свою очередь, турецкая сторона надеется, что контакты между Россией и Соединенными Штатами могут способствовать возобновлению более активного переговорного процесса по Украине, отметил собеседник.

Уточняется, что Турция продолжает поддерживать усилия, которые нацелены на завершение конфликта. Дипломаты считают важным сохранение каналов диалога между сторонами. Как подчеркнул источник, Анкара «выступает за устойчивое прекращение огня и продвижение переговоров, которые могли бы создать основу для долгосрочного урегулирования».

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время.

Позднее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают даты предстоящего визита представителей Белого дома.