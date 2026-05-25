Россиянка заколола соседа за просьбу

Силовые структуры
08:00, 25 мая 2026Силовые структуры

В Амурской области заколовшая соседа россиянка предстанет перед судом
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Амурской области 34-летняя ранее судимая россиянка пойдет под суд за расправу над жителем города Шимановск. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 3 марта к обвиняемой пришел сосед и попросил позвать ее мужа, спавшего в связи с состоянием алкогольного опьянения. Женщина потребовала покинуть ее квартиру, в связи с чем завязался конфликт. В какой-то момент обвиняемая пошла на кухню, взяла нож, вернулась и вонзила его в грудь потерпевшего. Раненный выбежал в подъезд и попросил жильцов вызвать скорую помочь, но прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.

Вскоре после ЧП обвиняемую задержали. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Москве россиянина обвинили в расправе над ушедшей к нему от мужа возлюбленной.

