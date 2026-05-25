Стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины

РИА: Солдаты ВСУ подрываются на своих хаотично установленных минах

Украинские солдаты подрываются на своих же минах, хаотично установленных на стыке Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На северном участке границы Сумской и Черниговской областей украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования», — передает агентство слова своего источника.

Как отмечает издание, за последние сутки стало известно о трех случаях подрыва украинских солдат на собственных минах.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 21-й бригады были убиты своей артиллерией при попытке сдаться в плен под Сумами.