08:33, 25 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины

РИА: Солдаты ВСУ подрываются на своих хаотично установленных минах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские солдаты подрываются на своих же минах, хаотично установленных на стыке Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На северном участке границы Сумской и Черниговской областей украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования», — передает агентство слова своего источника.

Как отмечает издание, за последние сутки стало известно о трех случаях подрыва украинских солдат на собственных минах.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 21-й бригады были убиты своей артиллерией при попытке сдаться в плен под Сумами.

