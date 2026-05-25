Экономика
09:17, 25 мая 2026

Москвичам назвали срок возвращения тепла

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тепло вернется в Москву лишь в начале июня. Срок его возвращения назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее синоптик сообщала, что заключительная декада весны будет прохладной: задует северный ветер, а столбики термометров покажут значения на два-три градуса ниже нормы. «Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — поделилась информацией она. Позднякова добавила, что жара, которая обрушилась на город в мае, неблагоприятно влияла на большинство людей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в четверг, 28 мая, на окраинах столичного региона может выпасть снег.

