Москвичам назвали срок возвращения тепла

Позднякова: Тепло вернется в Москву в начале лета

Тепло вернется в Москву лишь в начале июня. Срок его возвращения назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее синоптик сообщала, что заключительная декада весны будет прохладной: задует северный ветер, а столбики термометров покажут значения на два-три градуса ниже нормы. «Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — поделилась информацией она. Позднякова добавила, что жара, которая обрушилась на город в мае, неблагоприятно влияла на большинство людей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в четверг, 28 мая, на окраинах столичного региона может выпасть снег.