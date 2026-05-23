Синоптик допустил выпадение снега в Московском регионе

Синоптик Тишковец: Мокрый снег может зацепить окраины московского региона 28 мая

Мокрый снег может зацепить окраины московского региона 28 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит РИА Новости.

«В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс 5-8», — пояснил он.

По его словам, на севере и северо-западе Московской области дождь под утро начнет наполняться тающим на лету мокрым снегом.

Вечером в пятницу, 22 мая, на Москву и Московскую область обрушилась гроза с крупным градом. На записи, снятой жительницей подмосковного Пушкино, можно наблюдать, как мощным потоком с неба падает бессчетное количество градин, покрывая землю слоем замороженной воды.