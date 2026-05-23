17:25, 23 мая 2026

Синоптик допустил выпадение снега в Московском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мокрый снег может зацепить окраины московского региона 28 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит РИА Новости.

«В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс 5-8», — пояснил он.

По его словам, на севере и северо-западе Московской области дождь под утро начнет наполняться тающим на лету мокрым снегом.

Вечером в пятницу, 22 мая, на Москву и Московскую область обрушилась гроза с крупным градом. На записи, снятой жительницей подмосковного Пушкино, можно наблюдать, как мощным потоком с неба падает бессчетное количество градин, покрывая землю слоем замороженной воды.

