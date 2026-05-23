17:35, 23 мая 2026Мир

Раскрыта позиция США по отстранению президента Кубы

FT: Власти США настаивают на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Adalberto Roque / Pool via Reuters

Власти США настаивают на отстранении от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

«Администрация настаивает на отстранении президента Кубы в рамках любого соглашения», — заявили источники газеты.

Издание подчеркнуло, что подобное решение американского руководства будет равносильно символической смене режима в стране.

Ранее США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Ему предъявлены обвинения в уничтожении воздушных судов и сговоре с целью расправы над гражданами США. Помимо бывшего кубинского лидера, в качестве подозреваемых указаны еще пять человек.

