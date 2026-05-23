17:49, 23 мая 2026Россия

Россиянка отсудила больше 2 миллионов рублей за поломку поддержанной видеокарты

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Покупательница отсудила у DNS больше 2 миллионов рублей за поломку вентилятора в поддержанной видеокарте. Об этом сообщает Baza.

Жительница Томска купила видеокарту на онлайн-площадке вместе с чеком и еще действующей гарантией. Устройство быстро вышло из строя из-за сломанного вентилятора охлаждения. Девушка обратилась в DNS, где была приобретена видеокарта, но компания в гарантийном ремонте отказала.

По словам юриста Ильи Соловьева, сначала покупательница выиграла иск на 700 тысяч рублей, но DNS через апелляцию добились отмены этого решения, однако в кассационной инстанции дело вернули на новое рассмотрение, и суд все-таки решил взыскать средства с компании.

За полтора года судебных тяжб накапливалась ежедневная неустойка в размере 1 процента от стоимости товара. В итоге отказ от ремонта обошелся ретейлеру в 2,2 миллиона рублей, хотя стоимость ремонта была всего 4000 рублей.

Ранее житель российского города купил машину Chery в кредит в 2023 году, в авто выявились неисправности. Дилер не смог устранить поломки, и россиянин обратился в суд. Тот встал на сторону владельца машины и постановил взыскать с дилера свыше шести миллионов рублей.

