18:05, 23 мая 2026Мир

Иран выдвинул США требование для прекращения огня

РИА Новости: Иран настаивал на включении Ливана в договор о прекращении огня
Екатерина Улитина

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран в новом предложении по прекращению огня настаивал на включении Ливана в будущие договоренности. Об этом говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генсеку движения «Хезболла», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в письме шла речь о предложении, которое Тегеран передал США через пакистанского посредника. В нем Иран выдвинул требование, чтобы согласно будущему договору режим прекращения огня распространялся и на Ливан.

Также в письме подчеркивается, что Иран намерен и дальше поддерживать движение «Хезболла».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прекращении боевых действий в Ливане ради мира с Ираном. Однако фактически столкновения между Ливаном и Израилем продолжаются.

