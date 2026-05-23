16:02, 23 мая 2026Мир

Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

Додик: Киев ударил по общежитию в Старобельске от бессилия
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атака на общежитие в Старобельске от бессилия, считает председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Скрытый мотив украинских властей ударить по учебному заведению он назвал в опубликованном в X посте.

Додик подчеркнул, что удар по студенческому общежитию — это тяжкое военное преступление и доказательство того, что украинское руководство в своем бессилии утратило всякие человеческие чувства. «За четыре года Россия ни разу не бомбила студенческие общежития, а Украина это делает», — подчеркнул политик.

Он заявил, что осуждает такое нецивилизованное поведение и выразил надежду, что люди отдавшие приказ будут привлечены к ответственности. «Я скорблю о невинных жертвах и выражаю соболезнования их семьям и всему русскому народу», — заключил Додик.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Часть из них до сих пор не найдены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные СМИ отказались приехать на место удара.

